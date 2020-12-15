150 млрд грн на "Большую стройку" и почти столько же на медицину: сюрпризы бюджета-2021
В Украине на 2021 год на президентскую программу по ремонту инфраструктуры "Большое строительство" выделят 150 млрд грн. При этом в разгар пандемии коронавируса медицину профинансируют на 159 млрд грн.
OBOZREVATEL в своем материале проанализировал, кому и сколько денег достанется в государственном бюджете на 2021 год, который приняла Верховная Рада во вторник, 15 декабря.
В то же время расходы на оборону и безопасность составят 267 млрд грн. Это на 21 млрд больше, чем было в прошлом году. На образование "слуги народа" согласились выделить 174 млрд грн.
Несмотря на тот факт, что бюджет на медицину увеличили на 27,5 млрд грн по сравнению с прошлым годом, общие расходы не такие уже и большие – 159 млрд грн, что почти равно стоимости программы "Большая стройка". Сами же медики неоднократно говорили, что предусмотренная сумма не покрывает реальные расходы – не хватает 37 млрд грн.
На социальные потребности (пенсии, субсидии, льготы) предусмотрели 324 млрд грн – на 7,5 млрд грн больше, чем в 2020 году.
При этом всего страна планирует в следующем году взять кредитов на общую сумму в 24,5 млрд долларов. Расходы, например, на Государственное управление делами, котороезанимается содержанием санаториев, дач, обеспечением продуктам президента и представителей власти, даже превышают расходы на Верховную Раду.
Что изменили после первого чтения:
расходы сократили (с 1,33 до 1,328 трлн грн);
доходы увеличили (с 1,071 до 1,092 трлн грн);
дефицит уменьшили (с 2,6 до 2,5 трлн грн).
На что сократили расходы:
на инвестиционные проекты на 1,129 млрд грн;
Минобразования на 4,079 млрд грн;
Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн;
Государственного фонда регионального развития на 4,86 млрд грн.
На что увеличили расходы:
МВД на 797,4 млн грн;
Госпотребслужбы на 538,1 млн грн;
МИД на 498,2 млн грн;
Минздрав на 3,94 млрд грн;
Минэнерго на 350 млн грн;
Офис генпрокурора на 2 млрд грн.
Около 40% работающих украинцев платят взносы "на пенсии" с минимальной зарплаты. И чем она выше, тем выше минимальный взнос. Помимо этого, еще 8,5 млрд грн решили забрать из ПФУ. В результате осовременивание пенсий на 11% в марте могут перенести на более поздний период.
Напомним, что законопроект о бюджете ко второму чтению утвердили на Кабмине 26 ноября. За документ проголосовали почти единогласно. Единственный, кто воздержался, – глава Минздрава Максим Степанов. Из бюджета вычеркнули повышение зарплат врачам, поэтому чиновник выступил против.
Добавим также, что 5 ноября Верховная Рада 275 голосами приняла законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект – "слуги народа" (209 голосов). При этом ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос" документ не поддержали.