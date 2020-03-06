Мошенники в Украине придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых стариков, обещая выплатить им несуществующую 13-ю пенсию.

Об этом идет речь в сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что преступники приходят к пенсионерам, притворяясь социальными работниками, и обещают оформить некую "тринадцатую пенсию". Они рассказывают о якобы новом законе, который гарантирует выплату.

Мошенники в Украине придумали схему развода с "13-пенсией" Аргументы и факты

"Мы все знаем о 13-й зарплате, по крайней мере, старшее поколение. А они говорят о том, что появилась 13-пенсия. И для того, чтобы ее получить, нужно сделать определенные действия", – предупредил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов.

Мошенники в Украине придумали схему развода с "13-пенсией" Главком

О личном опыте общения с мошенниками рассказала киевлянка Татьяна Павленко. Ей обещали тринадцатую выплату через три месяца после подачи документов. Якобы, оформление продлится определенное время. Зато – бесплатно, а от пенсионерки нужны только данные пенсионной карточки. Завладев информацией, "соцработники" исчезли.

"Звонила, звонила постоянно. Телефон был вне зоны, и я тогда уже поняла. Затем я выяснила, что они нашим районом ходили и нажились на нас, таких доверчивых, и исчезали", – поделилась женщина.

С пенсионного счета Павленко аферисты успели снять около 1500 гривень, прежде чем она обратилась в банк с просьбой заблокировать карту.

"Если кто-то приходит к вам и предлагает "13-ю пенсию", знайте – это мошенник. С таким человеком ни в коем случае нельзя говорить, и конечно же, ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, а именно – не говорите , когда была выпущена карта, когда заканчивается ее срок, не сообщайте любые коды", – предостерегла кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень, соврав о проблемах ее сына.

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