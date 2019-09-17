"$100 за баррель": нефти предрекли рекордный скачок

Цены на нефть в ближайшее время могут подскочить до 100 долларов за баррель.

Это произойдет, если Саудовская Аравия не сможет быстро в полном объеме восстановить поставки сырья, сообщает "Лента.ру".

"Рынок может увидеть возврат нефти по цене в 100 долларов за баррель, если проблема с поставками сырья не будет решена в ближайшее время", – подчеркнул гендиректор Onyx Commodities Грег Ньюман.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

Цены на нефть в ближайшее время могут подскочить до 100 долларов за баррель

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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