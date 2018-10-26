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/Новости экономики

10 тысяч - не предел: сколько будут зарабатывать украинцы и как повысят минималку

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Украинцы в 2019-м в среднем будут зарабатывать больше 10,5 тыс. грн, а минималку поднимут до 4 170 грн. Среди бюджетников больше всего повезет терапевтам, педиатрам и семейным врачам – их оклады вырастут в результате реформы первичной медицины. А вот учителя рискуют вовсе остаться без какой-либо индексации. В частном секторе на хорошую прибавку в 27-30% в следующем году могут рассчитывать работники аграрной сферы, страховщики, финансисты и специалисты рабочих специальностей.

OBOZREVATEL разобрался, как и у кого вырастут зарплаты в 2019-м.

Нехватка кадров вынуждает повышать зарплаты

"Когда работодатель заинтересован в повышении зарплаты? Когда он понимает, что за большую сумму получит лучше специалиста, или, когда за такие деньги вообще никого не может найти. Вот у нас происходит по второму варианту", - рассказывает HR-эксперт Александр Белоус.

Даже в крупных городах слесари, сантехники, сварщики, машинисты – дефицитные специальности. В то время как биржа труда заполнена безработными юристами, работодатели соревнуются за хорошего крановщика. И чаще всего конкурировать приходится с польскими коллегами.

К примеру, в Винницкой области (город Немиров) японский инвестор открыл завод Fujikura. На среднюю зарплату в 7,1 тыс. грн желающих работать не нашлось. Компания разместила объявление о поиске сотрудников на одном из центральных телеканалов. Но проблемы осталось. Нехватка рабочих рук вынуждает украинских работодателей повышать зарплаты. Этот фактор попал среди прочих в инфляционный отчет НБУ и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли.

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Работник отдела кадров одного из запорожских предприятий Марина Корж уверена: чтобы остановить миграцию, заработная плата должна быть на уровне хотя бы $500 (14 тыс. грн), тогда у украинцев не будет смысла уезжать в Польшу.

"Почему едут? Потому что не могут найти здесь себе достойную работу, потому что друзья уже уехали и заработали себе на мотоцикл, потому что в Польше можно заработать 20-22 тыс. грн, а у нас платят 6 тыс. Думаю, что при заработной плате хотя бы на уровне $500 стимул уезжать будет теряться", - уверена Корж.

Белоус уверен: значительный рост зарплат в 2019 году ожидается в аграрной сфере, финансовых и страховых услугах, медицине. По оценкам эксперта, повышение может составить до 28%. "У нас стабильно за год зарплаты увеличиваются на 20-26%. В отдельных сферах рост составляет 15% (бюджетникам). Но то, что зарплаты растут и очень быстро, с этим не поспоришь", - считает эксперт.

В каких сферах могут больше всего вырасти зарплаты:

  • у аграриев;

  • у терапевтов, педиатров и семейных врачей;

  • у страховщиков и финансистов;

К слову, согласно данным официальной статистики, в Украине самые высокие зарплаты в сфере авиационного транспорта – более 20 тыс. грн. В то же время в сфере финансовых и страховых услуг зарабатывают 16,2 тыс. грн, а в IT – 14,4 тыс. Правда, также стоит учитывать, что статистика "видит" исключительно белые зарплаты. Поэтому, если часть суммы доплачивают в конверте, она не учитывается Госстатом.

Что будет с минималкой и средней зарплатой

Минимальная зарплата, согласно принятому в первом чтении проекту бюджета, увеличится в следующем году всего лишь один раз – в январе. Ее размер составит 4170 грн (сейчас 3723). Коснется это повышение всех, кто на данный момент официально зарабатывает меньше. В то же время средняя заработная плата, согласно бюджетной резолюции, составит около 10,5 тыс. грн. Правда, уже к концу 2018 года, как заявил премьер-министр Владимир Гройсман,

Украинцы в среднем будут получать 10 тыс. грн. Если этот показатель удастся выполнить, возможно, в следующем году темпы повышение заработных плат будет выше.

"Средняя зарплата в Украине, на мой взгляд, уже при этом курсе нацвалюты должна уже к концу этого года составлять 10 тыс. грн. Я считаю, что это - реальный показатель, который может создавать соответствующую конкурентность", - заявил премьер в эфире одного из телеканалов.

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К слову, на данный момент размер минималки не соответствует ни стандартам Международной организации труда, ни Конституции. "Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье", - говорится в 48-й статье Конституции.

Достаточный уровень определяет Министерство социальной политики, рассчитывая размер прожиточного минимума. По состоянию на сентябрь 2018-го он составляет 4180 грн. Это больше, чем будут получать украинцы с минималкой в следующем году. При этом, до следующего повышение соцснтарта может пройти больше года. Соответственно, в следующем году украинцы с минималкой фактически будут находиться за чертою бедности.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Объекты
зарплатаминимальная зарплата
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Комментарии
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Файбер Моня
Файбер Моня
Запад ДОЛЖЕН знать, что уже сейчас он ОБЯЗАН выделять не менее 4 млрд.$ ЕЖЕМЕСЯЧНО Украине для проведения всесторонних экономических и политических реформ, а также оказать БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ военную помощь на сумму не менее 5 млрд.$.И это только на 2018 год. Общая сумма финансовой помощи должна составить не менее 50 млрд.$ в год.В противном случае о евроатлантическом курсе Украины он может только мечтать.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
$500 платят в РФ
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