На венгерской границе задержали 10 тысяч контрабандных сигарет из Украины

В Венгрии, недалеко от границы, остановили автомобиль с 10 тысячами контрабандных сигарет, которые вероятно вывезли из Украины.

Об этом сообщает "Мукачево.нет". Отмечается, что авто с немецкими номерами остановили венгерские таможенники для проверки в области Сабольч-Сатмар-Берег.

На границе задержали контрабандные сигареты Мукачево.net

Всего в пассажирском и багажном отделениях транспортного средства было обнаружено более 10 тысяч коробок сигарет.

На границе задержали контрабандные сигареты Мукачево.net

Также во время придорожной инспекции в городе Янд сотрудники обнаружили в другой машине более 2700 пачек сигарет. Нелегальный табак на сумму около 20 млн форинтов (1,5 млн грн) и автомобили конфискованы. Водители привлечены к ответственности.

На границе задержали контрабандные сигареты Мукачево.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во многих городах на улицах появились точки по продаже контрабандных сигарет.

В конце июня под Одессой задержали крупную партию контрабандных сигарет. Правоохранители раскрыли схему, к реализации которой может быть причастен заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрик.

Бюджет Украины от контрабанды и подделки сигарет в 2020 году понес убытки на более чем 4 млрд гривен.