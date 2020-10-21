10 новых фактов о скандальном аудите "Нафтогаза": в сеть слили все документы

В сеть попала полная копия акта ревизии НАК "Нафтогаз Украины" – документа, который Госаудитслужба подготовила сразу по результатам проверки.

Ниже опубликованы десять резонансных нарушений на миллиарды гривен, которые в национальной акционерной компании еще официально не комментировали. Копию соответствующего документа опубликовала ЭП.

1. Продажа компанией "Нафтогаз Трейдинг" газа по заниженным ценам коммерческим структурам, из-за чего НАК недополучила доходов на 1,8 млрд грн.

2. Продажа в 2018-2019 годах "Нафтогазом" газа компании "Нафтогаз Трейдинг" по ценам на 845 млн гривен меньше, чем ее себестоимость.

3. Не обеспечение "Нафтогазом" выполнения "Укргаздобычей" концепции развития газодобывающей отрасли Украины, что привело к недополучению доходов в 2018-2019 годах примерно на 22,8 млрд грн.

4. Скрытое кредитования "Укргаздобычи" на 217,5 млн грн и риск потери разрешений на пользование недрами из-за бездействия НАК.

5. Заключение договора на сумму 61,8 млн грн с нарушением законодательства о закупках. Речь идет о нарушениях при закупке аудиторских услуг.

6. Авансирование компаний Uniper Global Commodities SE и RWE Supply & Tradiding GmbH для приобретения газа на 2,4 млрд грн. В 2020 году стоимость топлива значительно снизилась и это могло привести к дополнительным расходам.

7. Не внесенные в уставный фонд компании здания на улице Богдана Хмельницкого и незавершенного строительства офиса на Луначарского стоимостью 300 млн грн.

8. Необоснованная выплата премий членам правления на сумму 31,7 млн грн при отсутствии утвержденного правительством финансового плана на 2019 год.

9. Представление проектов финансовых планов на 2018-2019 годы позже установленного срока, то есть не в установленном порядке.

10. Не устранение нарушений, выявленных предыдущими ревизиями на 442 млн гривен.

Полный текст копии акта ревизии "Нафтогаза" доступен по соответствующей ссылке.

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