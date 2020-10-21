10 новых фактов о скандальном аудите 'Нафтогаза': в сеть слили все документы

В сеть попала полная копия акта ревизии НАК "Нафтогаз Украины" – документа, который Госаудитслужба подготовила сразу по результатам проверки.

Ниже опубликованы десять резонансных нарушений на миллиарды гривен, которые в национальной акционерной компании еще официально не комментировали. Копию соответствующего документа опубликовала ЭП.

1. Продажа компанией "Нафтогаз Трейдинг" газа по заниженным ценам коммерческим структурам, из-за чего НАК недополучила доходов на 1,8 млрд грн.

2. Продажа в 2018-2019 годах "Нафтогазом" газа компании "Нафтогаз Трейдинг" по ценам на 845 млн гривен меньше, чем ее себестоимость.

3. Не обеспечение "Нафтогазом" выполнения "Укргаздобычей" концепции развития газодобывающей отрасли Украины, что привело к недополучению доходов в 2018-2019 годах примерно на 22,8 млрд грн.

4. Скрытое кредитования "Укргаздобычи" на 217,5 млн грн и риск потери разрешений на пользование недрами из-за бездействия НАК.

5. Заключение договора на сумму 61,8 млн грн с нарушением законодательства о закупках. Речь идет о нарушениях при закупке аудиторских услуг.

6. Авансирование компаний Uniper Global Commodities SE и RWE Supply & Tradiding GmbH для приобретения газа на 2,4 млрд грн. В 2020 году стоимость топлива значительно снизилась и это могло привести к дополнительным расходам.

Полный текст копии акта ревизии "Нафтогаза" доступен по соответствующей ссылке.

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