В столице Франции – Париже из-за карантина власть организовала сбыт сельскохозяйственной продукции напрямую жителям города через специальные предварительные заказы.

О неординарном способе рассказала украинская писательница Ирена Карпа в Facebook. По ее словам, семья писательницы заказала для себя 10 килограмм фруктов и фермерских овощей всего лишь за 20 евро (570 грн).

Карпа отметила, что цена приравнивается к среднему чеку за обед в одном из среднестатистических кафе Парижа.

"Учитывая то, что рынки закрыты, рынок сбыта сельхозпродукции сильно страдает. И если в Голландии фермеры давно привыкли делать прямую доставку покупателю под дверь, без посредников, то во Франции (по крайней мере, в Париже) это было скорее прихотью. А здесь – внимание-внимание, просто пришло письмо от мэрии 5-го района, где мы живем. Что в связи с Covid-19 принято местное решение устроить эти "корзины взаимопомощи". Их в понедельник заказываешь (максимум 3 на семью), а в среду в определенное время забираешь под мэрией", – объяснила писательница.

По ее словам, на площади, куда они пришли за овощами, выстроилось три очереди, расстояние на мостовой было обозначено скотчем, каждую очередь принимало два человека: один искал тебя в списке, другой рассчитывался.

"После с чеком подходишь к другому столу, где тебе выдают готовую сумку с добром. Вокруг – защита от мэрии. Между тем всем бегает оживленная женщина, выбрасывает распаковку и другой мусор, помогает отвешивать, показывает в какую сторону лучше выходить. Мы узнали нашего мера. Просто так вот в маске и в рабочей одежде, без короны и пафоса", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США гражданам страны на время карантина через коронавирус COVID-19 бесплатно выдают продуктовые наборы.