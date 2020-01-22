Землеустройство для аэропорта в Днепре отдали фиктивной фирме: детали скандала

В Днепре к процессу землеотвода под будущую взлетную полосу нового аэропорта привлекли фиктивное государственное предприятие "Фининпро", которая замешана в нескольких коррупционных скандалах.

Как пишет местное издание 49000.com "Фининпро", которому уже дали разрешение на разработку проектов землеустройства, имеет право направить средства на возведение взлетно-посадочной полосы.

Как пишут журналисты, о коррупции на предприятии писали многие СМИ. По их данным, госпредприятие было создано в 2010 году как "огромная яма по обналу и воровству бюджетных средств".

Землеустройство для аэропорта в Днепре отдали фиктивной фирме adm.dp.gov.ua

"За три года после своего создания "Фининпро" выпустило еврооблигаций на 1 миллиард 808 миллионов долларов! Выпуск облигаций осуществлялся под госгарантии в рамках подготовки Украины к Евро 2012. Эти долговые обязательства были реструктуризированы в 2015 году, и "внесли свою лепту" в наращивание огромного внешнего долга Украины", – отмечает издание.

Привлеченные за еврооблигации средства "Фининпро" раздавало нужным подрядчикам. Сметы работ за строительство тех же стадионов были завышены минимум вдвое, о чем открыто говорили европейские партнеры. "Огромный финансовый пузырь, конечно же, лопнул. Но вот руководство "Фининпро" осталось безнаказанным, а сама контора после регионалов снова используется", – пишет издание.

"Фининпро" даже YOUCONTROL обозначает как предприятие с признаками фиктивности. Все проекты, на которые идет финансирование от "Фининпро", заканчиваются процедурой банкротства, а также коррупционными скандалами", – отметили журналисты.

YOUCONTROL

YOUCONTROL

Как писал OBOZREVATEL ранее, строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепропетровской области планируют начать уже летом 2020 года. Проект реконструкции "авиационной артерии" полностью готов к воплощению в жизнь.

Над проектом будут параллельно работать ОГА и частный инвестор. За государственные средства построят взлетно-посадочную полосу – на это в госбюджете-2020 уже заложено 1 млрд гривень.

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