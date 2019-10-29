Взрыв на заводе в Днепре: полиция озвучила первую версию ЧП

Полиция начала расследование по факту мощного взрыва в Днепре, который произошел вечером 28 октября на маслоэкстракционном заводе "Потоки".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК Украины – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве. Об этом сообщила в эфире ObozTV спикер ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По словам Старчевской, нарушение правил безопасности на данный момент является основной версией полиции.

"Сейчас будут назначены соответствующие экспертизы, после которых будет установлено, что именно произошло на территории этого предприятия", – отметила она.

Последствия взрыва и пожара на заводе в Днепре dp.dsns.gov.ua

Уведомление о подозрении еще никому не вручено.

"Указанная статья предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет", – уточнила представитель Нацполиции.

Последствия взрыва и пожара на заводе в Днепре dp.dsns.gov.ua

Последствия взрыва и пожара на заводе в Днепре dp.dsns.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, мощный взрыв на заводе "Потоки" на улице Байкальской в Днепре прогремел в 21:53 в понедельник, 28 октября. Сразу после него начался масштабный пожар.

Некоторые жители Днепра сравнили взрыв с землетрясением и пожаловались, что стало трудно дышать.

По информации ГСЧС, общая площадь разрушения составила 4200 кв. метров, в том числе полностью выгорел склад, а в административно-бытовом корпусе вылетели двери и окна.

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