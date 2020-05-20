Вы строите страну в смартфоне, а мы ремонтируем мосты
Уважаемый Владимир Александрович, извините, но после Вашей пресс-конференции теперь имею право высказаться и я.
Знаете, как сыну профессора философии, мне пришлось в детстве прочитать много умных книжек.
Так вот, старик Фрейд расценивал оговорки не просто как ошибки речи, а как реализацию бессознательных желаний, создаваемую соответствующим сознательным намерением.
...
Нет, Владимир Александрович, "Новый мост" в Днепре, на который мы с Вами спорили, стоит крепко и хорошо себя чувствует.
А вот вся критическая инфраструктура Украины, включая другие мосты, которые падают по всей стране, сегодня дышит "на ладан".
И "падает" каждый день.
И я кричу об этом уже который год.
...
И за критическую инфраструктуру теперь отвечаете Вы, Ваши губернаторы и Ваши министры.
А уж никак не местное самоуправление.
...
И ещё, я думаю, что читать Фрейда, Вашим подручным без перевода будет тяжко.
Поэтому, как водится в эпоху диджитализации, запилю мэмчик, более понятный для них.
"Над рекой в деревне,
обвалился мост,
лайками поможем,
сделаем репост" (с)
...
Не учите нас жить.
Лучше помогите территориальным громадам материально.
А лайки оставьте себе.
Вы же строите страну в смартфоне.
...
А мы ремонтируем Мосты.