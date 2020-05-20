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20 мая • обновлено в 20:16
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Борис Филатов
Борис Филатов
Мэр Днепра Все статьи автора

Вы строите страну в смартфоне, а мы ремонтируем мосты

4.5т

Уважаемый Владимир Александрович, извините, но после Вашей пресс-конференции теперь имею право высказаться и я.

Знаете, как сыну профессора философии, мне пришлось в детстве прочитать много умных книжек.

Так вот, старик Фрейд расценивал оговорки не просто как ошибки речи, а как реализацию бессознательных желаний, создаваемую соответствующим сознательным намерением.

Новый мост в Днепре

Новый мост в Днепре

Информатор

...

Нет, Владимир Александрович, "Новый мост" в Днепре, на который мы с Вами спорили, стоит крепко и хорошо себя чувствует.

А вот вся критическая инфраструктура Украины, включая другие мосты, которые падают по всей стране, сегодня дышит "на ладан".

И "падает" каждый день.

И я кричу об этом уже который год.

...

И за критическую инфраструктуру теперь отвечаете Вы, Ваши губернаторы и Ваши министры.

А уж никак не местное самоуправление.

...

И ещё, я думаю, что читать Фрейда, Вашим подручным без перевода будет тяжко.

Поэтому, как водится в эпоху диджитализации, запилю мэмчик, более понятный для них.

"Над рекой в деревне,

обвалился мост,

лайками поможем,

сделаем репост" (с)

...

Не учите нас жить.

Лучше помогите территориальным громадам материально.

А лайки оставьте себе.

Вы же строите страну в смартфоне.

...

А мы ремонтируем Мосты.

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Автор
Борис Филатов Борис Филатов
Тема
Пресс-конференция Зеленского 2020
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Днепр
Тег
Новый мост в Днепре
Источник
Источник: Facebook Бориса Филатова
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