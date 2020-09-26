Вспышка COVID-19 в Днепре: эксперт объяснил причину

Сейчас наблюдается ежедневное увеличение количества людей, заразившихся COVID-19 в Днепропетровской области и в Днепре в частности. Это вполне ожидаемый эффект, так как с сентября месяца вернулись на обучение огромное количество студентов. Студенты – это очень социально активная категория, рассказала социолог-аналитик Оксана Зубарева, передает "Наше місто".

Стоит отметь, что областная власть совершенно не позаботилась о безопасности студентов. Значительная часть учащихся проживает в общежитиях. А это значит, что сотни студентов в опасности. Каждый рискует заразиться коронавирусом и заразить других. В данной ситуации стоило бы перевести студентов на дистанционное обучение, чтобы снизить риски. Но областным властям, похоже, нет до этого дела.

Помимо университетских помещений, они много времени проводят среди большого скопления людей в развлекательных заведениях, где карантинные меры и социальная дистанция практически не соблюдаются.

Также эксперт отмечает, что не последнюю роль в увеличении количества заболевания коронавирусом могли сыграть и всем известные экскурсии в Харьков, которые были организованы народным депутатом от партии "Слуга народа" Кириллом Нестеренко. Харьков уже достаточно длительное время в находится в "оранжевой" зоне, балансируя на грани "красной". Возить туда людей на экскурсии – большой и неоправданный риск.

При этом постоянно со стороны областной власти происходит попытка переложить вину за рост заболеваемости на местную власть. Празднование Дня города Днепра – это не единственное подобного рода мероприятие, которое проходило и в других городах (Николаев, Запорожье) и не привело к росту заболеваемости. В то же время в летний период постоянно проходили массовые развлекательные мероприятия в частных заведениях и статистика не показывала подобную динамику. Соответственно, причины необходимо искать в увеличении количества контактов людей, приехавших из других карантинных зон.

Не стоит забывать и том, что межобластные перевозки перестали контролироваться. Маршрутки забивают салоны стоячими пассажирами, что является крайне опасным и недопустимым в данной ситуации в стране и в нашей области в частности.

Областные власти во всю пугают народ страшными статистиками и переходом в "красную зону", но в то же время приглашают в театр и в гости к чиновникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в аптеке №1 на улице Калиновой, 53 в марте, когда эпидемия коронавируса только набирала обороты, продавали лекарство якобы от COVID-19.