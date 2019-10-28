"Воровать народные деньги – мародерство!" "СтопКор" провел акцию из-за незаконной продажи завода. Видео

Марганецкий и Днепровский центры ОО "Стоп коррупции" обратились в прокуратуру из-за того, что на Днепропетровщине продали стратегическое предприятие Аульскую хлоропереливную станцию.

Об этом сообщается на сайте "Стоп коррупции". По словам активистов, по поводу продажи АХПС правоохранители возбудили уголовное дело. Кроме того, активисты четырех общественных организаций Днепра и Кривого Рога подписали меморандум о сотрудничестве, а именно о борьбе с взяточниками и мародерами в городах. Одним из их направлений будет скандал с АХПС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как отметила пресс-секретарь прокуратуры Днепропетровской области, действительно есть такое уголовное производство, которое расследуется следственным отделом ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области. Сейчас сообщить о состоянии расследования прокуратура не имеет возможности в связи с отсутствием руководителей. Но мы обязательно отправимся к Нацполиции в Днепропетровской области и в областную прокуратуру, потому что на наш взгляд, продавать такие стратегические предприятия – это преступление", – рассказал председатель организации Сергей Хныкин.

Активисты вышли с требованием преодолеть коррупцию и наказать виновных

Другим резонансным инцидентом, прогремевшим на всю страну, стала история, связанная с топ-чиновником ДФС области Сергеем Пеньков, который руководил операцией похищения местного предпринимателя. Напомним, бизнесмена Кирилла Суворова фактически удерживали в плену около месяца и заставляли переписать компанию, угрожая тюрьмой, избиением и даже изнасилованием.

Всей Украине уже известна и фамилия экс-секретаря городского совета Днепра – Вячеслава Мишалова, благодаря сделкам которого приближенные к чиновнику фирмы скачали немалые суммы из бюджета города. Миллионные подряды на ремонт для группы предприятий отца, кредитные аферы с компанией бывшей жены и "невидимые" котлы для днепровских школьников – только маленькие фрагменты крупного коррупционного пазла.

Инициатором подписания меморандума выступил Днепровское обособленное подразделение "Стоп коррупции". Подписанты совместно начали общественное движение "Днепр без коррупции", в который также вошли ОО "Движение "Свободная судьба", ОО "Объединение сознательных активистов" и ОО "Союз общественных организаций "Народный совет".

"Прошел всего месяц, может полтора с того момента, как мы открыли это подразделение, и мы уже стали той силой, тем магнитом, который сейчас привлек целый ряд общественных активистов. Это даст нам возможность достичь вместе лучшего результата", – комментирует координатор проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала.

По словам активистов, главные цели, заявленные в меморандуме, включают:

обеспечение контроля за соблюдением действующего законодательства Украины, предотвращения и противодействия коррупционным проявлениям в публичной и частной сферах;

разоблачения коррупционных схем и наказанием коррупционеров;

восстановления нарушенных в результате коррупционных деяний прав, свобод или интересов физических и юридических лиц, интересов государства;

содействие и участие в развитии антикоррупционного движения на принципах партнерства, законности и здоровой конкуренции всех участников;

обмен опытом и знаниями, накопленными в соответствующих сферах деятельности, посредством участия в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях;

участие в совместных разработках стандартов для профессионального функционирования субъектов антикоррупционного движения;

повышение роли негосударственных субъектов в контроле власти.

Напомним, во время сессии Днепропетровского областного совета в феврале 2019 депутаты проголосовали за то, чтобы включить в перечень объектов, подлежащих приватизации, Аульскую хлоропереливную станцию. С такой инициативой за день до сессии облсовета во время заседания постоянной комиссии по вопросам ЖКХ выступил депутат Павел Кравченко, к которому обратились представители ЗАО "Днепр", которые и хотят выкупить АХПС для себя. Несмотря на то, что этот вопрос выносился без всякого предварительного обсуждения и экспертизы, депутаты областного совета проголосовали "за".

Как писал OBOZREVATEL, активисты "Стоп коррупции" обнаружили новую точку незаконной добычи песка на Киевщине. Она расположена в Голосеевском районе столицы, вблизи реки Коник.

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