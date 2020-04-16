Воины-добровольцы и бизнес в Днепре помогают одиноким старикам - Филатов

Общими усилиями в Днепре пытаются закрыть первоочередные потребности одиноких стариков и людей, оказавшихся в кризисной ситуации из-за карантина. На призыв о помощи откликнулись бизнесмены, крупные компании, супермаркеты, депутаты и ветераны войны на Донбассе.

Об этом в еженедельном отчете о противодействию эпидемии в городе-миллионнике рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

"Почти 11,5 тыс одиноких стариков получили наборы продуктов первой необходимости и медикаментов. Благодаря помощи волонтеров, работникам соцзащиты предпринимателям, компаниям ИНТЕРПАЙП, Rozetka, "Нова пошта", фонду "Життєлюб", депутатам горсовета, курсантам Днепропетровского государственного университета внутренних дел, добровольцам "АЗОВа", "Айдара", УДА, главам районов мы фактически закрыли первый круг потребности всех одиноких пожилых людей. К бесплатному обеспечению людей продуктовыми пакетами присоединились уже две крупные сети супермаркетов – Сильпо и АТБ", - рассказал Филатов.

Еще несколько тысяч людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за карантина, получили поддержку от городских властей.

"Больше 3 тысяч людей категории 60+ и те, кто из-за карантина попал в кризисную ситуацию, также получают продукты первой необходимости. Все заявки на горячую линию горсовета обрабатываются в индивидуальном порядке", - сообщил мэр Днепра.

Он также отчитался о том, как в городе решают вопрос празднования Пасхи в условиях карантинных ограничений, не потратив ни копейки бюджетных денег.

" К светлому празднику Пасхи горожанам наиболее незащищенных категорий на дом будет доставлено 38 тыс уже освященных куличей. Бесплатно. Это – наша социальная инициатива, которую поддержали предприниматели. Ни копейки бюджетных средств потрачено не было. Еще раз обращаюсь ко всем жителям города: пожалуйста, оставайтесь дома. Господь услышит ваши искренние молитвы, где бы вы не находились", - призвал Филатов верующих жителей города.

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