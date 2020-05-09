В память о павших в боях: Филатов пустил речными водами памятный венок

Маргарита Лукьянец Днепр 21:01, 9.05.2020

В 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне Днепр вспоминает своих героев. Вечером 9 мая на знак уважения к погибшим в боях за Днепр мэр Борис Филатов пустил речными водами памятный венок.

OBOZREVATEL публикует фото и видео с места почитания.

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Днепр

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