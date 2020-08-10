Причиной смертельной аварии на Полтавском шоссе под Днепром, в которой погиб годовалый ребенок, стало то, что водитель Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Об этом рассказала спикер Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. По ее словам, участники ДТП не находились в состоянии алкогольного опьянения, передает telegram-канал "Ху*вый Днепр".

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Криминального кодекса Украины, а также назначены соответствующие экспертизы для расследования причин аварии.

В ДТП под Днепром погиб годовалый ребенок: подробности аварии, фото и видео Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, а также лишения водительских прав сроком до 3 лет.

Напомним, в результате аварии тяжелые травмы получили пассажиры и водитель Lanos, а годовалый мальчик, который находился в этом авто, погиб на месте. Оба родителя погибшего ребенка из Daewoo находятся в тяжелом состоянии.

В ДТП под Днепром погиб годовалый ребенок: подробности аварии, фото и видео Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

29-летний мужчина находится в реанимации в коме II степени, его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое. У него тяжелая черепно-мозговая травма с субарахноидальным кровотечением, размозжена правая ушная раковина. Также у пострадавшего переломы скуловой кости, ребер и позвонков.

27-летняя женщина находится в коме III степени. Ее жизнь поддерживают аппаратура и высокие дозы медикаментов. Состояние крайне тяжелое, медики не дают никаких прогнозов. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пары.

В ДТП под Днепром погиб годовалый ребенок: подробности аварии, фото и видео Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

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