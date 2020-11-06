В Днепре Загида Краснова подозревают в манипуляциях с голосами избирателей

Кандидата в мэры Днепра Загида Краснова подозревают в манипуляциях с результатами народного волеизъявления. По сообщениям местных СМИ, кандидат может быть замешан в зачислении в свою пользу голосов, отданых за других кандидатов.

В частности, об этом идет речь в сюжете телеканала ДніпроTV.

"Загид Краснов понимая, что собственного рейтинга ему не хватит, чтобы стать мэром прибегает к фальсификациям. Лидеры некоторых партий сообщают, что их голоса возможно зачислили Краснову", - пишет еще оно местное издание, сайт "Днепровская панорама".

Ранее OBOZREVATEL сообщал: на выборах главы Днепровской ОТГ большинство жителей Днепра отдали свои голоса за действующего мэра Бориса Филатова. Партия "Пропозиция", одним из лидеров которой он является, получила высокую поддержку избирателей на выборах в областной и в городской советы.