В Днепре зафиксировали первые нарушения на выборах. Фото, видео

В Днепре 22 ноября проходит второй тур выборов мэра Днепра. В 8:00 открылись участки для голосования и уже были зафиксированы первые нарушения. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Полиция начала задерживать первых нарушителей. Так, на избирательных участках №131113, №121275 и №121052 зафиксировали, как молодые люди фотографировали бюллетени. Сейчас они уже дают показания оперативным группам. По предварительной информации, среди "заказчиков" называют имя Руслана Краснова, сына кандидата в мэры Днепра Загида Краснова.

"Около 9 часов утра мужчина пришел голосовать, получил бюллетень, зашел в кабинку, а потом мы увидели, что он сделал фото. Также мы увидели, что он хотел выбросит бюллетень в урну. Отметим, бюллетень он не сложил, была видна галочка напротив верхнего кандидата. Когда мы сказали ему, что заметили, как он фотографировал и попросили показать фотогелерею и одновременно вызывать полицию. Когда он открыл галерею в телефоне, там было фото бюллетеня с галочкой напротив фамилии Краснова", – рассказала наблюдатель на избирательном участке №121052 Ольга Грановская.

Напомним, что за продажу голоса или фото бюллетеней – грозит криминальная ответственность (до 6 лет тюрьмы), поэтому, приходя на избирательный участок, голосуйте за того кандидата, в которого вы верите, а не за того, кто целенаправленно может отправить вас за решетку.