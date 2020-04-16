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16 апреля • обновлено в 19:28
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В Днепре взялись обучать пенсионеров онлайн

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В Днепре запустили онлайн-обучение для слушателей "Университета третьего возраста". Обучать пенсионеров дистанционно собираются и после завершения карантина. Об этом сообщил в своем еженедельном отчете о подготовке города к эпидемии коронавируса мэр Днепра Борис Филатов.

"Кроме онлайн-уроков для школьников, на дистанционное обучение перешли также слушатели муниципального проекта "Університет Третього віку". Сейчас уроки включают направления: правоведения, агрономии, психологии. В формате видеоконференций также проходят занятия по английскому языку. В дальнейшем список дисциплин будет расширен", - сообщил Филатов.

По его словам, присоединиться к городскому проекту могут все желающие – независимо от возраста и места проживания.

"Посмотреть видео-уроки все желающие могут на канале "Днепр ТВ" и их YouTube. После завершения общегосударственного карантина онлайн-площадка обучения продолжит работать – чтобы те, кто физически не могут посещать занятия, могли получать новые знания на дому", - заявил мэр Днепра.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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