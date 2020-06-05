В Днепре врачи пожаловались Зеленскому на нардепа, который блокирует больницу в разгар пандемии

Врачи днепровской городской больницы № 21 обратились к президенту Владимиру Зеленскому с жалобой на нардепа партии "Слуга народа" Кирилла Нестеренко, который, по их словам, блокирует работу учреждения.

Медики заявили, что Нестеренко атаковал больницу, которая является опорной для лечения коронавируса в Днепре. Он якобы заявил на сотрудников больницы и ее руководство в полицию и теперь борьба с коронавирусом в городе под угрозой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Врачи опасаются репрессий со стороны правоохранителей,а работа может быть блокирована. Медики просят Зеленского дать им возможность спокойно исполнять свои обязанности и не втягивать их в политические игры.

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"Работа нашей больницы может быть блокирована. Это в то время, когда у нас большое количество зараженных COVID-19, в том числе и тяжелых. Мое дело лечить людей, дайте нам спокойно работать", – заявил генеральный директор 21 больницы Николай Турчин.

Отметим, что ныне в больницах находятся 52 зараженных коронавирусом. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.