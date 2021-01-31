В Днепре таксист спас пьяную женщину, которая хотела прыгнуть с моста. Видео

В ночь на 31 января в Днепре водитель такси спас женщину, которая планировала совершить самоубийство.

Как сообщает "Информатор", внимание таксиста, который проезжал по Центральному мосту, привлекла женщина, стоявшая у ограждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и постоянно повторяла, что хочет убить себя.

Мужчина начал общаться с ней и выяснил, что на отчаянный шаг ее толкнули проблемы в семье.

Таксист вызвал на место психиатрическую бригаду, которая забрали женщину в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 января мужчина пытался совершить самоубийство и выпрыгнул с окна пятого этажа. Патрульных полицейских, которые нашли его, украинец принял за ангелов.