В Днепре стартовал международный фестиваль 'Dnipro GogolFest' 2020

2-4 октября Днепр принимает международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "Dnipro GogolFest" 2020. Мероприятие проходит в городе в рамках программы "Культурная столица".

В этом году для локаций выбраны три важнейшие места Днепра: Фестивальный причал, Речной вокзал и отреставрированное историческое здание, где сейчас размещены Dnipro Centre forContemporary Culture. Каждое из этих мест находится на пересечении исторического и современного.

"GogolFest" отличается своей нестандартностью, отсутствием шаблонов, новым видением. Такого подхода и формата в нашем городе еще не было, избраны также принципиально новые локации. Этот фестиваль поднял в Днепре огромный пласт людей, которые формируют видение современного искусства и культуры. В течение трех дней в город ждут необычные коллаборации и реализации новых проектов", – сказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики ДМР Евгений Хорошилов.

Стартовал "GogolFest" на главной локации – Речном вокзале. Здесь заработала большая световая инсталляция с LED-экранами и виджеингом от художницы по свету Марии Волковой и в сопровождении музыки, написанной именно для этой локации композитором Дмитрием Демченко.

"GogolFest" – это очередная встреча с чудом, когда в фактически заброшенном помещении команда фестиваля создает искусство. Мы попытались сделать все быстро, но чтобы выглядело достойно. Думаю, у нас получилось. Есть на что посмотреть и чему удивиться", – рассказал режиссер Влад Троицкий.

Одной из приглашенных гостей стала писательница и блогер Оксана Шаварская. В рамках фестиваля она презентует свою книгу "8000 миль одиночества" вместе с музыкальным бэндом "Сон Совы": "Во время карантина мы все искали выходы проявления своего творчества. Именно тогда возникла такая мысль – представить книгу не просто почитав тексты в онлайне, а совместить это с музыкой. Поэтому мы с музыкальным бэндом сделали такую творческую синергию. Именно так и возникла такая текстовая-музыкальная программа. Впервые она была представлена в онлайне, а перед зрителями – именно в Днепре".

Для гостей фестиваля ночью состоится показ фильма "Ордер на арест" с живым музыкальным сопровождением от группы "Вагоновожатые". Для фронтмена этой группы Антона Слепакова "GogolFest" является знаковым событием, поскольку именно на нем он дебютировал 11 лет назад в Киеве.

"В этом году мы будем сопровождать своей музыкой фильм 1926 с архива студии Довженко под названием "Орден на арест". Это наша нетипичная программа. Мы очень редко играем, и сегодня будет седьмой показ, а в Днепре это будет премьера. Мы очень рады, что покажем эту программу именно здесь", – сказал Антон Слепаков.

Днипрянка Мария, студентка, будущая архитектор, пришла на фестиваль, чтобы зарядиться творческой энергией: "Здесь можно найти много идей на все композиции и воплотить все в архитектуре. Подобные фестивали помогают определиться сердцу, хочешь ли ты продолжать работать в том же направлении".

Евгений приехал из Павлограда специально на три дня фестиваля, чтобы получить новые эмоции.

"Нам интересно послушать музыку, увидеть необычные инсталляции и вдохновиться этим творческим духом. Этот фестиваль для нас трансформация мировосприятия искусства, и именно этого мы ждем", – поделился впечатлениями парень.

В общем фестивальные мероприятия "Dnipro GogolFest" 2020 продлятся до 4 октября включительно. Среди них: премьера новой PhD-оперы "О чем молчит Заратустра" от Влада Троицкого и формации "Nova Opera" (3 октября в 18.30 в DCCC Крутогорный спуск, 21А), концерт-открытие фестиваля "Dnipro GogolFest", site-specific перформанс с участием группы "Dakhabrakha" (3 октября в 21.00 на Фестивальном причале), иммерсивные аудиопредставление "Левиафан" (3 октября в 13.00, Речной вокзал), "Make up" – документально-музыкальный спектакль актрис "Dakh Daughters Band" (4 октября в 19.00, DCCC Крутогорный спуск, 21А), выступление группы "Zapaska" (4 октября в 18.00 Речной вокзал).

Подробная программа Международного фестиваля современного искусства "DniPro GogolFest" на официальной странице и в соцсети Facebook.

Все события "Dnipro GogolFest" 2020 проходят согласно требованиям Минздрава в связи с введением карантина.