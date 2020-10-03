В Днепре состоялся премьерный показ документального фильма о космосе

В Днепре в Национальном центре аэрокосмического образования молодежи им. Макарова прошла презентация фильма о космосе.

Документальная картина "Днепр – космическая столица" рассказывает, как зарождалась космическая отрасль в нашем городе, а также о настоящем и будущем этой сферы, передает "Наше місто".

В фильме нет постановочных кадров и актеров. Героями стали представители действующих днепровских компаний космической отрасли – государственных предприятий "ПО Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова", "КБ "Южное" им. М. К. Янгеля" и частной международной компании "Noosphere". Также героем фильма стал мэр Днепра Борис Филатов.

"Этот фильм посвящен очень контраверсийной, в какой-то степени даже очень болезненной теме для города – теме Днепра и космоса — "Днепр – космическая столица". Почему тема контраверсийная, почему болезненная. Понятно, что сейчас, к сожалению, сложилась такая ситуация вокруг "Южного машиностроительного завода", вокруг "КБ Южное", что предприятия недозагружены заказами, простаивают. Люди сидят без заработной платы. Но в нынешней сложившейся исторической ситуации, естественно, ни территориальная громада, ни, наверное, даже государство Украина, не могут приложить достаточно усилий, чтобы тему космоса, в том понимании, как это было в прошлом, в нашем прошлом, советском прошлом возродить и придать ей новый импульс", — подчеркнул Филатов.

По словам городского головы, для выхода из сложившейся ситуации необходимо искать новые формы организации производства, чтобы предприятия не растеряли самое ценное – людской потенциал.

"В нашем фильме мы попытались осветить разную проблематику и показать вообще мировые тенденции развития космической отрасли, поскольку мир очень быстро меняется, цивилизационные подходы очень быстро меняются. И сейчас во всем мире в тренде стоит частная космонавтика, и мы очень гордимся тем, что Днепр, в том числе, стал базовым регионом для частных космических компаний, которые здесь пытаются развивать производство. Например, международная компания "Noosphere", которая очень много делает для города", — сказал Филатов.

Также мэр Днепра отметил, что не разделял бы космос на частный и государственный, так как все это взаимосвязанные вещи. Его мнение разделяет и глава правления "Ассоциации NOOSPHERA" Михаил Рябоконь. Во время панельной дискуссии он призвал все предприятия космической отрасли взаимодействовать между собой.

"Во-первых, мировоззрение людей меняется. Во-вторых, мир вокруг меняется. Нас поддерживают люди, которые преобразовывают мир вокруг себя. И мир становится чище, прекраснее. У нас хорошее взаимоотношение с мэрами городов, в которых мы представлены, где у нас есть инжиниринговая школа. Лучшей поддержки и помощи, чем от мэра Днепра Бориса Альбертовича нет, наверное, ни в одном большом городе, где мы представлены", — сказал Рябоконь.

А на КБ "Южное", как рассказывает генеральный директор предприятия Александр Дегтярев, полным ходом ведутся проектные работы по созданию линеек ракет-носителей семейства "Маяк" и "Циклон" и разрабатывается собственная концепция создания "Лунной научно-промышленной базы".

"КБ "Южное" входит в Ассоциацию лунного поселения (Moon Village Association), которая насчитывает около 220 членов из более 39 стран со всего мира. В рамках концепции мы проводим разработки перспективных лунных технологий, в том числе ряд лунных посадочных модулей. Заключен ряд новых перспективных контрактов, должны начать действовать уже в ближайшее время", — рассказал Дегтярев.

На премьере фильма, кроме сотрудников космических предприятий Днепра присутствовали и студенты технических специальностей различных вузов города.

"Фильм меня сильно поразил. Я забыла все, что знала о космосе и полюбила его заново. Я поняла, что задумка авторов фильма удалась, когда при взлете ракеты Каденюка у меня пошли мурашки по всему телу. Космос в Днепре жив, хоть и не с тем же пульсом, что сорок лет назад, но жив", — поделилась впечатлениями от фильма посетительница премьеры Анна Панова.

Производство фильма "Днепр – космическая столица" заняло 3 месяца. Повествование ведется от первого лица. После презентаций фильм появится в свободном доступе в интернете.