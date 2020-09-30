В Днепре состоится финал летнего сезона 'Молодого Пирса'

В Днепре в "Bubamara Concert Hall" 3 октября в рамках программы "Культурная столица" состоится финал летнего сезона "Молодого Пирса".

Мероприятие начнется в 18:00 на ул. Владимира Вернадского 1/3.

Справка. "Молодой Пирс" – уникальный проект в рамках программы "Культурная столица". Он объединяет любителей живой музыки в Днепре. В течение всего лета молодые музыканты делились своим творчеством на Сичеславской Набережной и соревновались за денежный приз в размере 25 000 грн.

В финал вышли группы: "Silver Town" "Sten" "Zagreb" "Punky boys".

Избрание победителя сезона 2020 состоится в Telegram-канале прямо во время мероприятия. Для безопасности гостей "Пирса" бронирование столиков обязательно и бесплатное по телефону: 0636031308 (Мария).

Мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных норм.