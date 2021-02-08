В Днепре соратница Краснова попала в секс-скандал: СМИ раскрыли детали

Соратницу политика и экс-кандидата в меры Днепра Загида Краснова Екатерину Збарскую якобы заметили в компании Сергея Быкова – социолога, который как утверждают СМИ, продает фальшивые рейтинги. Они вместе катались на кабриолете.

Об этом сообщает издание "Днепровская панорама". На опубликованном видео, Быков управляет авто и на камеру обещает "реализовать то, что у женщины до этого не было" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Он также выложил в соцсети Instagram откровенное фото, где позирует голым в компании неизвестной. Как утверждают журналисты, в сети Быкову и Збарской якобы приписали интимную связь.

Днепровская панорама

В издании добавили, что против Быкова открыто уголовное дело в связи избиением его бывшей жены – его обвиняют в нанесении женщине телесных повреждений средней тяжести. Среди прочего в деле фигурирует "закрытый перелом надколенника" и удар пальцем в глаз, из-за чего у женщины возникла эрозия роговицы, сказано в материале.

Збарская, как пишут журналисты, официально замужем и воспитывает сына.

"На местных выборах 2020 года Быков вместе с некоторыми другими фейкоделами (Золотарев, Лагутин) за жирные гонорары (звучали цифры в долларах с пятью нулями) "рисовал" политику из Днепра Загиду Краснову заоблачные рейтинги, объявлял его "лидером мэрских выборов" и пророчил неизбежную победу. Рейтинги Быкова опять оказались липовыми, а Загид выборы в очередной раз проиграл. Впрочем, главное, что "эксперту" хватило гонораров на модный кабриолет. И теперь Сережа Быков красиво кружит Екатерину Збарскую – любимую соратницу Загида, так удачно пригласившую его (в очередной раз) поработать на кампанию Краснова", – сказано в материале.