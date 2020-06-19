В Днепре силовики устроили обыски у журналистов

В Днепре силовики провели обыски в редакции СМИ / Фото nashemisto.dp.ua

В Днепре в информационном агентстве Dnepr.info 19 июня силовики устроили массовые обыски.

Они ворвались в офис, изъяли документы и перепугали всех сотрудников, передает корреспондент "Наше місто".

По словам главного редактора сайта Dnepr.info Стаса Руденко, в период карантина сотрудники работают удаленно, а в офисе находится только руководство СМИ.

"У нас обыски проводит областная прокуратура. Силовики изъяли диски с компьютера и деньги, и соответственно парализовали работу редакции. Однако сайт продолжает работать, так как большинство сотрудников на удаленке", – рассказал Стас Руденко.

На опубликованных фото видно, что люди, которые проводят обыски – сотрудники Службы безопасности Украины.