В Днепре развенчали фейк о повышении тарифов на отопление

Глеб Иванов Днепр 21:14, 21.11.2020

В Днепре распространяют неправдивую информацию о повышении на 30% тарифов на отопление после второго утра выборов. Источником является один из кандидатов в меры города.

Как сказано в статье издания"Наше Місто", сделать вывод о том, что "відгук" на якобы "обращение" КП "Теплоэнерго" — фейковый можно сделать по нескольким деталям. Первое — отсутствует номер, дата и суть того самого обращения. Второе, — контактная информация органа самоуправления, которая согласно закону Украины должна присутствовать на титульном листе документа отсутствует.

В Днепре распространяют фейк
"Наше місто"

Кроме того, герб Днепра, на якобы "оригинале" черно-белый, хотя на бланках решений, ответов и постановлений он — цветной.

Оригинал постановления горсовета
"Наше місто"
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Днепр

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