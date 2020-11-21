В Днепре развенчали фейк о повышении тарифов на отопление

В Днепре распространяют неправдивую информацию о повышении на 30% тарифов на отопление после второго утра выборов. Источником является один из кандидатов в меры города.

Как сказано в статье издания"Наше Місто", сделать вывод о том, что "відгук" на якобы "обращение" КП "Теплоэнерго" — фейковый можно сделать по нескольким деталям. Первое — отсутствует номер, дата и суть того самого обращения. Второе, — контактная информация органа самоуправления, которая согласно закону Украины должна присутствовать на титульном листе документа отсутствует.

Кроме того, герб Днепра, на якобы "оригинале" черно-белый, хотя на бланках решений, ответов и постановлений он — цветной.