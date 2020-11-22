В Днепре рассказали об усилении противоэпидемических мероприятий на избирательных участках

Во время голосования на выборах городского головы Днепра жители города могут быть уверены в своей безопасности: все избирательные участки были подготовлены с учетом санитарно-эпидемических норм и были усилены ко второму туру.

Это прежде всего касается образовательных учреждений, на территории которых сегодня осуществляется процесс волеизъявления днепрян. Об этом сообщила начальник управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Оксана Салогуб.

"Образовательные учреждения смогли качественно подготовиться к первому туру голосования. Результатом их усилий стало отсутствие вспышки заболеваемости после 25 октября. Для второго тура мы усилили приняты противоэпидемические мероприятия", – подчеркнула Оксана Салогуб.

В частности, на входе на участки избирателей разделены на разные потоки. Все должны соблюдать социальную дистанцию, для чего на полу есть специальная маркировка. Используются пирометры. В помещении одновременно могут находиться не более трех избирателей на один стол выдачи бюллетеней. Есть одноразовые маски и антисептики.

"Каждые два часа мы дезинфицируем поверхности. Согласно утвержденным нормам, на участках используется мебель, изготовленная из материалов, которые можно обработать. Каждые четыре часа проводится влажная уборка и проветривание помещений", – отметила начальник управления образования департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета.

По ее словам, избиратели преимущественно ответственно относятся к требованиям. Они носят маски, соблюдают дистанцию, пользуются санитайзерами.

"Никаких рисков. Сегодня избирательные участки в школах – это, пожалуй, самые безопасные места с точки зрения эпидемиологических требований во всем городе. Поэтому призываю днепрян приходить на голосование. Процесс длится всего несколько минут, потому что очередей нет. Но это возможность выбрать достойное будущее для своего города", – заявила Оксана Салогуб.

Как отметил директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДМР Артем Ниделько во время брифинга, голосование проходит быстро и безопасно: "В отличие от первого тура, сегодня избирателям выдают только один бюллетень, размером с ладонь, поэтому процесс проходит достаточно быстро. На избирательных участках безопасно. Поэтому приходите на свои участки в масках, с собственной ручкой и соблюдайте социальную дистанцию".

Напомним, что сегодня, 22 ноября, жители Днепра выбирают городского голову на 425 участках во всех районах города, 80% из которых расположены в учебных заведениях.