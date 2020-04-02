В Днепре рассказали о новых правилах похорон во время эпидемии

Из-за угрозы эпидемии коронавируса в Днепре ввели вынужденные изменения в организацию похорон умерших людей. Они призваны ограничить стремительное распространение болезни. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус. Выдача тел умерших из моргов будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров", - рассказал мэр Днепра.

Он также сообщил, что городские власти продолжают готовиться к возможному всплеску заболеваемости в Днепре. В том числе – и к наихудшему развитию событий.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты", - подчеркнул Филатов.

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