В Днепре простились с погибшим защитником Украины: фото и подробности

В Днепре простились с погибшим бойцом "Азова", 25-летним Романом Романенко.

Мужчина погиб на Донбассе 10 августа, подорвавшись на вражеском фугасе. Забрать с поля боя тело бойца азовцам удалось только 13 августа, передает azov.org.ua.

Романенко был родом из Днепра и служил в "Азове" с конца 2015 года, был командиром снайперского отделения. В начале лета "Бич" получил звание офицера.

"Снайперская группа трижды пыталась эвакуировать тело, но коварный враг вел шквальный огонь из всех видов вооружения и забрал тело. Я поставил себе задачу всякой ценой вернуть его. Тело мы забрали, в отличие от врага, который отказался от тела своего убитого наемника", - рассказал командир полка "Азов".

"Погиб безусловно достойный человек, боевой офицер, опытный воин, который был в состоянии принимать взвешенные решения на поле боя. Я могу сказать только одно: за свое позорное поведение по отношению к нашему бойцу, враг заплатит кровью", - сказал "Редис".

azov.org.ua

azov.org.ua

azov.org.ua

azov.org.ua

azov.org.ua

azov.org.ua

Также 14 августа сотни людей пришли проститься с бойцом под Самарский райсовет. Бойца отпевал военный капеллан Дмитрий Поворотный, он также провел Романа словами гордости. Рядом с закрытым гробом несли подушку с орденами воина. Его похоронили на кладбище на Чаплинской. Перед погребением собратья прочли Молитву украинского националиста.

dp.informator.ua

dp.informator.ua

dp.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Житомиром простились с воином ВСУ Дмитрием Дашковцем. Он умер в больнице Днепра, врачи боролись за его жизнь несколько дней.

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