В Днепре продолжают контролировать выбросы опасных веществ в водоемы

"Нам нечем было дышать. От выбросов в водохранилища образовался устойчивый неприятный запах. Мы очень довольны, что на наши обращения откликнулась городская власть" – так горожане Краснополье отреагировали на уменьшение выбросов в водоемы загрязняющих веществ, испарения которых лишало их свежего воздуха.

В Днепре в поселке Краснополье отобрали пробы воды по техническим отстойников предприятий. Сейчас подобные исследования, при отсутствии полномочий органа государственного надзора, остаются одним из возможных методов контроля со стороны городских властей.

"Отобранные пробы воды из трех технических отстойников. Далее для определения состояния воды они будут направлены на исследование в Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. Кроме этого, наблюдается нарушение – территория отстойников не огорожена и отсутствуют знаки запрета купания и рыбалки. В частности контроль после обращений жителей мы начали еще с прошлого года. с тех пор ситуация улучшилась. Этой весной на водоеме даже поселились птицы, и это уже хороший знак, который демонстрирует улучшение состояния воды. Что касается результатов исследования, то в случае выявления значительного загрязнения в пробах , мы будем обращаться в Государственную экологическую инспекцию Днепропетровской области. Ранее мы уже обращались к ним и к Национальной полиции, но ответа до сих пор не получили", - рассказал заместитель директора департамента - начальник управления охраны окружающей среды департамента экологической политики Днепровской городского совета Ярослав Крысько.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и технологий защиты окружающей среды НТУ "Днепровская политехника" Юрий Бучавий отметил, что на первый взгляд водоема выглядят привлекательно: "Вместо рядом находятся крупные предприятия, которые загрязняют водоемы сбросами сточных вод. Именно они несут опасность из-за загрязнения почв и засоление подземных вод и даже атмосферного воздуха. Таким образом возникает необходимость проведения исследований для выявления реальной опасности для окружающей среды. Хорошо, что днепровская власть способствует проведению этих исследований ".

На месте сброса даже невооруженным глазом видно, что вода достаточно загрязнена, но стойкий запах чувствуется только у самой воды. Так, в районе жилой застройки днепряне уже почти не чувствуют запах.

"Сейчас стало легче дышать. Как хорошо, что на наши обращения отреагировала власть. За последний год я заметила существенное улучшение ситуации, и птицы возвращаются к нашим водоемов", - отреагировала днипрянка Полина Нестеровська, которая может почувствовать разницу, потому что живет здесь уже семнадцать лет.

Чуть меньше пяти лет живет в Краснополье Наталья Рак: "За последние годы стало лучше, и мы рады, что нас слышат и помогают. Решение нашей проблемы – это правильное и важное решение. Мы все живем на одной земле, и в вопросе экологии не может быть привязки к одной территории. это касается каждого, и хорошо, что мэр Днепра это понимает и, несмотря ни на что, делает хорошо для людей".

Михаил Завьялов за пять лет также сильно вдохновлялся специфическим "ароматом" воздух, и его удивляет, что некоторые люди продолжают купаться в этих водоемах:

"В последнее время здесь заметно стало легче дышать. Хотя, я понимаю, что за один год здесь трудно все наладить, достаточно большие масштабы. То, что этим вопросом начали заниматься – успокаивает. Мы ждем окончательного решения проблемы, и я понимаю, что от самих местных жителей тоже многое зависит ".

Напоминаем, что в Днепре, благодаря усилиям мэра Бориса Филатова, кроме контроля качества воды в течение года ведется экологический мониторинг воздуха. Исследование такого масштаба не проводятся в других городах Украины. В Днепре его начали, в том числе и после многочисленных обращений граждан. Большое количество исследований проводится в районе жилой застройки на границе санитарно-защитной зоны промышленных предприятий. Проект профинансирован из муниципального бюджета.

Кроме этого, мэр находит общий язык и с заводами и предприятиями по экологическому переоснащению. Соответствующие меморандумы заключены с Приднепровской ТЭС, заводом "Потоки". Предприятия-загрязнители уже установили новые очистные фильтры. Борис Филатов также неоднократно подчеркивал, что переговоры ведутся и с другими промышленными гигантами в Днепре.