В Днепре приняли противоречивое решение по депутату Мишалову

В полиции Днепропетровской области заявили, что якобы не увидели состава преступления относительно коррупционных схем экс-секретаря горсовета Днепра и действующего депутата Вячеслава Мишалова, которого активисты подозревают в махинациях с бюджетными средствами.

Об этом говорится в официальном ответе правоохранителей. Как отмечают юристы, делать такие выводы не в компетенции следователей или прокуроров. Они называют ответ копов обычной отпиской, сообщает vybir.media.

Кроме того, следователи якобы не увидели и суммы нанесенного ущерба.

Юристы отметили, что заявление содержало все признаки состава уголовного преступления. Заявитель отмечал, что на миллионы гривен нанесен ущерб территориальной общине Днепра вследствие отсутствующих и неустановленных до сих пор котелень.

Вячеслав Мишалов

"Получили обычную отписку. Дело в том, что согласно ст. 214 УПК Украины обязанность следователя или прокурора не требует оценки заявления лица о наличии признаков преступления, а состоит лишь в механическом внесении этого заявления к ЕРДР и организации досудебного расследования. А уже затем в процессе досудебного расследования при установлении отсутствия состава уголовного преступления, события преступления – закрыть его, если такое выявится органами досудебного расследования.

Но на практике правоохранительные органы из известных и понятных только им причин не вносят сведения в порядке, определенном УПК, к ЕРДР, а подменяют указанные нормы положениями Закона Украины "Об обращениях граждан" и рассматривают их как обращение. Такая ситуация произошла и в этом случае", – отмечают юристы.

Отметим, что общественные активисты обратились в ГПУ, НАБУ, прокуратуры и полиции Днепропетровщины из-за коррупционных схем семьи экс-секретаря горсовета Днепра Мишалова. Речь идет о злоупотреблениях и вероятно незаконном обогащении во время ремонта моста в Днепре и установлении отопительного оборудования в школах города.

Как писал OBOZREVATEL, представители "Стоп коррупции" вышли на митинг под мэрию с требованиями к экс-секретарю горсовета Вячеславу Мишалову. Активисты настаивали, чтобы он сдал мандат и ответил за махинации с бюджетными деньгами.

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