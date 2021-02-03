В Днепре за средства Европейского банка реконструкции и развития и Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Е5Р) проведут термомодернизацию почти 200 школ, детсадов и медучреждений.

Как рассказал мэр города Борис Филатов во время онлайн-встречи для подписания соответствующего договора между городским советом и ЕБРР 3 февраля, с 2019 года Днепр является первым (и пока единственным) украинским городом, где такие масштабные проекты проводят за счет европейских инвесторов.

Сейчас город переходит уже ко второму этапу проекта, финансирование которого увеличивается почти вдвое и составляет в среднем 33,52 млн евро. В перечень вошли еще 98 образовательных, а также медицинских учреждений – на чем город настаивал во время переговоров с инвесторами.

По словам Филатова, таких выгодных договоренностей удалось достичь благодаря комплексной работе мэрии, а также системному выстраиванию конструктивных отношений с западными дипломатами и европейскими финансовыми институтами.

В Днепре проведут термомодернизацию почти 200 школ, детсадов и медучреждений

"Это качественный прорыв в энергосберегающих технологиях. По своему масштабу это – первый подобный проект не только в Украине, но и во всех странах Восточной Европы. Мы гордимся тем, что нам удалось выстроить взаимовыгодное партнерство с европейскими финансовыми институтами, западными донорами", – отметил мэр Днепра.

К обсуждениям присоединились заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, представитель делегации Европейского Союза в Украине Симоне Раудино и главный менеджер Фонда E5P Екатерина Стасюк.

В Днепре проведут термомодернизацию почти 200 школ, детсадов и медучреждений

Из общей суммы финансирования энергосберегающей инициативы Днепр получил грант фонда Е5Р в размере 5,5 млн евро.

"Эти средства являются фактически подарком городу. Я благодарен правительству Швеции и лично господину послу. Ведь эти средства позволят снизить кредитную ставку ЕБРР к минимальной границе", – пояснил Филатов.

Как известно, E5P является многосторонним донорским фондом, который управляется ЕБРР и предназначен для содействия инвестициям в энергоэффективность в Украине и других странах Восточной Европы. Он создан по инициативе правительства Швеции в 2009 году. Фонд дополняет кредиты для повышения энергоэффективности, что предоставляется международными финансовыми учреждениями. Вкладчики E5P – Европейский Союз и США, а также Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Словакия, Швеция, Швейцария и Украина.

Посол Щвеции в Украине Тобиас Тиберг подчеркнул: именно города сейчас на передовой борьбы с изменением климата – вызовом, перед которым сейчас стоит человечество.

"Был поражен настойчивостью, с которой мэр Днепра готов справляться с вызовами, стоящими перед ним. Сегодняшнее подписание – доказательство того, что Днепр готов к серьезным действиям. Швеция останется партнером и будет поддерживать инициативу сохранения энергосбережения", – сказал он.

Со своей стороны Филатов отметил, что он и его команда готовы работать в кооперации с западными партнерами в направлении сокращения выбросов СО2 и противостоять вызовам, связанным, в частности, с проблемой глобального потепления.

В Днепре проведут термомодернизацию почти 200 школ, детсадов и медучреждений

Мэр Днепра также поблагодарил Марка Магалецкого за плодотворное сотрудничество. Самыми масштабными ее примерами ныне является завершение достройки метрополитена в Днепре и обновление троллейбусного парка. В перспективе – проект по безопасности дорожного движения в городе.

Со своей стороны Марк Магалецкий выразил благодарность за сотрудничество городу, а также вкладчикам – за поддержку этого проекта: "Он стал возможным благодаря эффективной команде, работающей в направлении энергоэффективности в Днепре".

Стороны также отметили, что надеются на личную встречу после завершения пандемии.

Перечень муниципальных учреждений, которые вошли во второй этап проекта по повышению энергоэффективности общественных зданий в Днепре:

Дошкольные учебные заведения: № 2, 14, 16, 21, 22, 45, 47, 68, 69, 73, 77, 84, 86, 88, 104, 158, 163, 181, 183, 196, 203, 206, 208 , 219, 231, 243, 259, 267, 269, 270, 272, 278, 280, 297, 302, 306, 308, 310, 311, 317, 323, 326, 329, 330, 331, 334, 336, 337 , 338, 339, 341, 342, 347, 350, 355, 358, 368, 372, 375, 383, 384, 387, 395, 400, 401, 402.

Школы: № 79, 106, 111 (пр. Героев, 29), 111 (ул. Набережная Победы, 138), 136, 139, 6, 10, 15, 32, 44, 49, 53, 54, 67, 69, 74, 76, 78, 82, 89, 96, 112, 116, 119, 135, 143, Днепровский лицей информационных технологий при Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара.

Медучреждения: Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 4 – амбулатория № 1, Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 4 – амбулатории № 7, 8, Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 5 – амбулатории общей практики семейной медицины № 1, 2, Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 9 – амбулатория № 1.

Подрядчика работ, как в прошлый раз, будет утверждать ЕБРР – по результатам международного тендера. Термореконструкции начнутся после завершения этих процедур.

В целом энергоэффективное переоснащение позволит учреждениям экономить не менее 30% ресурсов. А еще это – комфорт для детей, пациентов, врачей и педагогов.