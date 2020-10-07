В Днепре предприниматели провели митинг против рейдеров

Предприниматели Днепра провели многолюдные митинги перед зданием областной прокуратуры и областного совета, требуя остановить давление, уничтожающее малый и средний бизнес.

Об этом сообщает "Наше місто". В частности, речь идет о рейдерском захвате рынка по пр. Мануйловский (бывш. Воронцова), 18, где торгуют древесиной. Предприниматели обвиняют бывшего силовика Андрея Попудренко в запугивании руководства и продавцов, а также в возможном содействии в фабрикации и открытии уголовного производства в отношении законного владельца торговой площадки Игоря Гетьмана.

По словам адвоката Константина Бильцана, бизнесмену вручили подозрение, решили избрать меру пресечения в виде содержания под стражей и установили залог в размере 1,6 млн грн. Одновременно с этим "титушки" предприняли попытки физически захватить территорию рынка.

"Никаких оснований для вручения подозрения моему клиенту не было", – сообщил адвокат Александр Тимченко, который также представляет интересы Гетьмана.

По словам митингующих, Попудренко ни разу не привлекали к уголовной ответственности, хотя ему неоднократно приписывали захват бизнесов с помощью преступных схем и обман партнеров.

Митингующие требуют от президента Зеленского и генерального прокурора Украины Венедиктовой принять меры для прекращения произвола в отношении честных предпринимателей и защитить малый и средний бизнес от рейдеров. Предприниматели собираются проводить акции протеста до тех пор, пока не добьются восстановления справедливости.