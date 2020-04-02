"Парень я не бедный": Филатов купил для Днепра уникальную лабораторию с точными тестами

Больницы Днепра усиленно готовят к возможному всплеску эпидемии коронавируса. На следующей неделе в Днепр доставят уникальную американскую лабораторию с точными ПЦР тестами. О подготовке города к всплеску заболеваемости мэр Днепра Борис Филатов рассказал на своей странице в Фейсбук.

Борис Филатов

"21-я больница обеспечена необходимыми лекарствами на ближайший месяц. На прошлой неделе сюда доставили почти 2 тыс экспресс-тестов на коронавирус, а также 20 аппаратов ИВЛ (стационарные и портативные). На днях ожидается поставка еще 15 ИВЛов и портативного рентгена. Для закупки медоборудования, лекарств, расходных материалов, индивидуальных средств защиты для докторов город уже потратил 42,1 млн. гривен из 98 выделенных", - отметил Филатов.

Он также опроверг обвинения недоброжелателей в том, что медоборудование закупалось по существенно завышенным ценам.

"Обращаю особое внимание особо одаренных граждан, которые тупо арифметически делят 98 на 20 и получают астрономическую стоимость одного ИВЛ. Больше 50 миллионов гривен ещё в резерве и мы ждём новых поставок", - подчеркнул мэр Днепра.

Рассказал Филатов также и о том, что Днепр станет первым городом в Украине, в котором появится уникальная американская лаборатория с точными ПЦР-тестами.

"На следующей неделе ожидаем в Днепре ( первым в Украине ) уникальную американскую лабораторию с точными ПЦР-тестами. Она куплена за мои личные средства напополам с Геннадием Корбаном. Да, это дорого, но вы все в курсе, что я не самый бедный парень, давно из бизнеса, деньги имею. Пора доставать из кармана. Внесу расходы в электронную декларацию. Больше эту тему обсуждать не хочу", - отметил Филатов.

По словам мэра, помимо закупки медоборудования и медпрепаратов, в Днепре также проводят организационную подготовку к эпидемии коронавируса.

"Вокруг территории 21-й, а также 8-й и 16-й больниц, которые также перепрофилируют для приема больных коронавирусом, возводятся ограждения – с контролем въездов и выездов. Для каждой больницы установят системы сбора опасных медицинских отходов и обеззараживания стоков. В городе сформированы бригады анестезиологов и реаниматологов – которые являются ключевыми специалистами в борьбе с осложнениями у пациентов с коронавирусом. Городской бюджет обеспечит им зарплату от 20 тыс грн. С этого четверга они начинают проходить спецкурс обучения", - отметил Филатов.

Он также сообщил, что собственники городских гостиниц "Астория" и "Днепропетровск" выделили 200 номеров для проживания врачей задействованных в борьбе с эпидемией. А на базе городского управления здравоохранения организован волонтерский штаб: он будет заниматься привлечением дополнительных ресурсов для нужд медицины Днепра.

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