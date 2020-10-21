В Днепре после реконструкции открыли культурно-молодежный центр "Краснополье"

В Днепре на месте разрушенного здания открыли реконструированный культурно-молодежный центр "Краснополье" по улице Зеркальной, 1 Г.

Здание было с 2006 года в аварийном состоянии. Сейчас в центре одновременно могут проводить занятия десять кружков. Так продолжает реализовываться программа мэра Бориса Филатова "Город без окраин".

"В 2016 г. мы приступили к реконструкции разрушенного клуба. Начали с того, что забрали его на баланс городского коммунального заведения культуры и после этого выполнили целый комплекс работ. Благодаря активной и настойчивой позиции городского головы и депутата городского совета Натальи Демидовой сегодня мы имеем современное здание учреждения культуры в отдаленном уголке нашего города на жилом массиве Краснополье. Оно оснащено всем необходимым оборудованием. Есть здесь и актовый зал, и танцевальный класс, а также помещения для других кружков. Прилегающая территория оборудована современными детскими площадками. Сейчас мы имеем очередь желающих развивать свои способности в спортивных, танцевальных и других коллективах в новом центре", – рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Евгений Хорошилов.

В Днепре открыли культурно-молодежный центр "Краснополье"

В Днепре открыли культурно-молодежный центр "Краснополье"

Депутат городского совета Наталья Демидова отметила, что к ней неоднократно обращались местные жители с просьбой восстановить центр.

"После взятия на баланс городского совета центр переименовали и оформили документы. Он попал в программу социально-экономического развития города. Я благодарна Борису Филатову за содействие в решении этого вопроса. Теперь мы имеем такую сказку, и я поздравляю всех жителей жилого массива Краснополье. Я надеюсь, что это будет место для интересного досуга для каждого жителя", – добавила Наталья Демидова.

В Днепре открыли культурно-молодежный центр "Краснополье"

Отметим, что при передаче в коммунальную собственность, в местном клубе оставались лишь голые обшарпанные стены. К реконструкции городские власти подошли комплексно, и работы выполнены как в помещении, так и на территории заведения. Заменено подвальное перекрытие, укреплены подпорные стены, утеплен фасад и кровли, установлены окна и двери. Для сохранения комфортной температуры предусмотрена автономная система отопления, два электрические котлы для отопления и система вентиляции и кондиционирования. Также выполнено внутреннее убранство помещений.

На момент передачи на баланс городского совета в помещении отсутствовали коммуникации, поэтому было установлено еще системы питьевого водоснабжения и водоочистных систем. Отсутствовало и электроснабжение, которое провели в помещение. В частности установлено противопожарную и охранную сигнализацию, а также камеры видеонаблюдения. Во дворе на территории центра вложено асфальтовое покрытие и оборудованы две детские площадки с резиновым покрытием. Также теперь мощения и забор. Кроме этого установлено четыре деревянные беседки, скамейки, урны и мусорные баки. Территория учреждения также освещена и озеленена.

В Днепре открыли культурно-молодежный центр "Краснополье"

В Днепре открыли культурно-молодежный центр "Краснополье"

Местные жители довольны, что теперь в их районе появился настоящий культурный центр. Надежда Шевченко, которая поет в коллективе "Красные маки" вспоминает, что раньше не было места для культурного отдыха: "Спасибо Борису Филатову и Наталье Демидовой за то, что осуществили нашу мечту. У нас появилось место для репетиций и выступлений".

В Днепре открыли культурно-молодежный центр "Краснополье"

В Днепре открыли культурно-молодежный центр "Краснополье"

Днепрянка Алла Иванова радуется появлению нового центра: "Когда мы узнали, что у нас появится такое современное заведение, то были очень довольны. У детей будет возможность интересно проводить свой досуг".

Надежда Молдован считает, что для их пригороды необходимо иметь такой центр: "Нам нужно место для проведения досуга, а также для занятий спортом. Мы все благодарны городской власти за то, что сделали для нас такой культурный центр".

Народная артистка Украины Татьяна Бабич, которая посетила центр, добавила: "Это исторический момент в культурной жизни жителей Краснополья. Они имеют такой прекрасный молодежный культурный центр. Сегодня все счастливы: и взрослые, и дети. Центр позволит вести более активную культурную жизнь. Молодежь сможет реализовать свои идеи. Вообще, мы каждый день видим, как становится красивее и более европейским наш город. За это мы благодарны нашему мэру – Борису Филатову".

В Днепре открыли культурно-молодежный центр "Краснополье"