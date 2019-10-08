В Днепре подали в суд на скандального экс-чиновника Мишалова: в чем дело

Общественная организация "Stop корупції" подает иск за клевету на депутата, экс-секретаря Днепровского городского совета Вячеслава Мишалова.

Об этом сообщает местное издание Наше місто. Как пояснили в организации, в своих видеоблогах Мишалов заявлял, будто бы активисты "Stop корупції" требовали у него 10 тысяч долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако координатор организации Артем Мирошниченко все обвинения Мишалова откидывает.

"Это неправда. Действительно, встреча с Вячеславом Мишаловым у нас была. Длилась она 15 минут максимум. Мы как общественная организация предложили Вячеславу Дмитриевичу предоставить документальное подтверждении фактов, изложенных в его видеоблоге о коррупции во власти города Днепра. На это предложение он никак не отреагировал, фактов не предоставил. Впоследствии вторая попытка поговорить с нашими журналистами не осуществилась. Вячеслав на встречу не приехал", – сказал Мирошниченко.

Артем Мирошниченко, Вячеслав Мишалов

В своем видеоблоге депутат заявил, что организация "Stop корупції" потребовала у него 10 тысяч долларов.

"Это абсолютная клевета. Именно поэтому мы подаем на Вячеслава Мишалова в суд – иск о защите чести и достоинства".

Кроме того, представитель "Stop корупції" отметил, что в ближайшее время организация анонсирует проведение в Днепре масштабной акции "Днепр без коррупции".

Как писал OBOZREVATEL, экс-секретарь горсовета Днепра Вячеслав Мишалов и его семья не раз оказывались в эпицентре громких скандалов с выигрышами тендеров в городе. Так, недавно они выиграли конкурс на реконструкцию больницы на сумму 431 миллион гривен с помощью тендерных афер.

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