В Днепре под облпрокуратурой требовали прекратить 'расправы над активистами'

В Днепре активисты провели митинг возле областной прокуратуры с требованием прекратить репрессии, которые власть, как они утверждают, проводит руками силовиков, и остановить расправы с активистами.

Об этом сообщает "Наше місто". Отмечается, что руководство областной прокуратуры игнорировало митингующих граждан и не желало отвечать на острые вопросы людей.

"Общественность возмущена тем, что назначенный из Офиса президента прокурором области Сергей Бижко выполняет политические приказы из Киева. В итоге прокуратура области занимается политикой, а не тем, чем должна. Часть сотрудников расследует только те дела, которые спускают из офиса президента. Остальные дела пылятся и никто ими не занимается", – рассказал правозащитник Константин Бильцан.

Активист подчеркнул: прокуратура проявляет полную пассивность в защите порядка и закона – в борьбе с рейдерством, незаконными захватами бизнеса, имущества, воровством областных чиновников на "Великом будівництве" Зеленского, незаконными увольнениями и невыплатами зарплат на предприятиях и т.п. Все эти негативные явления резко активизировались за год с лишним работы Зе-власти в стране и регионе.

Также прокуратура затягивает резонансные дела, утверждает Бильцан, к примеру – об избиении правозащитника, который расследовал коррупцию в структурах областного совета.

Правоохранители, по его словам, дистанцировались от общества: в "Громадьскі ради" при прокуратуре с недавних пор входят только "слуги народа" и их приближенные, отмечает активист.

"Я возмущен тем, что клоун из 95-го квартала командует прокуратурой области, отдавая совершенно незаконные команды", – подчеркивает Бильцан.

Более того – новоназначенные силовики зачастую покрывают преступные процессы. Как сообщалось ранее, рейдер Попудренко, связанный с зам.главы облсовета Олейника и руководителем прокуратуры Бижко, пытался захватить рынок на пр.Мануйловском в Днепре, лишить работы десятки людей, а законного владельца Игоря Гетьмана отправить за решетку.

"Прокуратура все это видит, но никого это не интересует. Такого уровня коррупции и беспредела не было ни при одном прокуроре области! Глава облсовета Олейник тоже в этой связке, тоже отдает указания. В итоге спрут из рейдеров, силовиков и чиновников отжимает у людей бизнес", – отметил он.