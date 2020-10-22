В Днепре отремонтировали центр первичной медико-санитарной помощи. Фото

В Днепре капитальный ремонт в центре первичной медико-санитарной помощи №4 (ул. Ломаная, 4) находится на завершающей стадии. Уже обустроены крыльцо, утеплены и отделаны фасад, сделано пандус и лестница с утеплением, автоматические двери, санузлы, которые будут оборудованы и для людей с инвалидностью.

Сейчас осталось только установить лифт и обустроить регистратуру для более удобного доступа маломобильных групп людей.

Как отметил Антон Андриенко, главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей, обновление проходит в рамках соответствующей городской программы по капитальным ремонтам лечебных учреждений.

В Днепре сделали ремонт в центре первичной медико-санитарной помощи №4

В Днепре сделали ремонт в центре первичной медико-санитарной помощи №4

Сейчас такими ремонтами охвачено девять лечебных учреждений, в основном это амбулатории.

"Мы решили сначала сделать во всех первые этажи, а затем пошагово перейти на другие и таким образом сделать все больницы современными. В этом центре была проведена реконструкция крыльца и оборудован пандус, который соответствует всем требованиям. Кроме этого он имеет подогрев, чтобы не возникало обледенения. Также были установлены новые входные двери, которые раздвигаются, это также делает их более удобными для людей с инвалидностью. Для слабовидящих вложена тактильная плитка. Переработан и санузел, который также адаптирован для людей с инвалидностью. Также в кабинках есть тревожные кнопки и в случае возникновения необходимости можно вызвать помощь. Сейчас завершаются работы по замене лифта, станет более удобным для людей с инвалидностью. Также установлена система противопожарной безопасности и сигнализации на каждом этаже. При посещении поликлиники у днепрян возникает ощущение того, что они либо в частной больнице или европейской", – сказал он.

В Днепре сделали ремонт в центре первичной медико-санитарной помощи №4

Специалистка департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета Александра Бодня добавила, что все ремонты выполнены с учетом потребностей маломобильных групп населения.

"Все сделано для комфорта жителей и медицинского персонала. В этом помещении не было ремонта более 30 лет. Поэтому это первый капитальный ремонт европейского класса. Все работы выполнены качественно, что повышает комфорт как пациентов, так и медицинских работников", – рассказала Бодня.

В Днепре сделали ремонт в центре первичной медико-санитарной помощи №4

Со своей стороны, генеральный директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №4 Антонина Думенко отметила: "Мы довольны выполненными работами. До этого не только наши пациенты находились в некомфортных условиях, но и весь медицинский персонал. Кроме этого, улучшения обслуживания почувствуют 20 тысяч человек, из которых более 18 тысяч с нами подписали декларацию".

Виталий Пискоха первый раз посетил после капитального ремонта в центр и поражен обновлением: "У меня много эмоций, потому что изменения существенны. Как только зашел в центр – было впечатление, что попал в частную клинику, и на лице сразу появилась улыбка".

В Днепре сделали ремонт в центре первичной медико-санитарной помощи №4

Напомним, что в Днепре активно обновляют лечебные заведения, как первичного звена медицины, так и вторичной. В том числе и те медучреждения, которые вернули из подчинения области городу. Сейчас продолжается капитальный ремонт 9 объектов: в центрах первичной медико-санитарной помощи № 2, №4 (три амбулатории), №5, №8, №9 (две амбулатории) и в городской поликлинике №4. Ремонтные работы проводятся за счет городского бюджета.