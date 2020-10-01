В Днепре открылась первая диджитал-выставка 'Пикассо: периоды гениальности'

В Днепре при поддержке программы "Культурная столица" открылась первая диджитал-выставка "Пикассо: периоды гениальности". Экспозиция состоит из видеоарта и 25 эстампов художника. Посетить выставку можно до 13 декабря.

"Проект диджитал-выставки "Пикассо: периоды гениальности" выиграл в конкурсе программы "Культурная столица". Ранее в Днепре такого не было, и это современный новый подход и реализация в формате видеоарта", – рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов (чтобы посмотреть фото, проскрольте страницу вниз).

Искусствовед Владимир Маликов отметил, что в названии выставки отображается многогранность творчества художника: "Творческий путь Пикассо длился около 70 лет, которые делятся на разные периоды гениальности. Так, каждое свое десятилетие творческой страницы он начинал в совершенно другой манере, пластике и колористике. Взглянув на его работы, можно подумать, что это создавали различные художники. Именно на диджитал-выставке можно посмотреть все одиннадцать периодов творчества гения Пикассо. Наиболее яркие тематические и сюжетные линии будут представлены динамично и экспрессивно в сочетании с музыкой".

Директор Музея украинской живописи Сергей Бурбело отметил, что выставка работ Пабло Пикассо в Днепре – уникальное событие: "Эти работы уже были в нашем музее несколько лет назад. Сейчас мы сделали расширенную композицию и добавили видеоарт. Кроме этого, в музее будут проходить лекции по творчеству художника. Также на картинах есть QR-коды, на которых можно посмотреть процесс создания работ ".

На выставке собрались художники и ценители творчества Пабло Пикассо. Художница Ирина Долгорукова считает, что проведение такой выставки является хорошей инициативой: "Не многие знают о необычном индивидуальный стиль художника, который возник на классической школе. Для Днепра важны такие мероприятия особенно в период карантина. Многие мои знакомые хотят посещать культурные мероприятия. Вообще для Днепра диджитал – это новое направление, которое очень положительно влияет на популяризацию искусства".

О важности подобных мероприятий заметила и художница Надежда Дехтярева: "С помощью таких выставок больше людей имеют возможность увидеть прекрасные произведения искусства".

Доволен и поражен мероприятием остался и художник Илья Гинзбург: "Подобные выставки должны проходить в городе. Культура должна идти в широкие массы, чтобы к ней привлекалось как можно больше людей".

На выставке проекции представлены голограммы, визуальные метаморфозы по мотивам творчества плодотворного художника ХХ века. Разные времена, взгляды, вкусы, музы и увлечения в собственной периодической системе большого художника.