В Днепре объявили победителей конкурса среди ОСМД и ЖСК на софинансирование ремонтов

В Днепре 166 объединений стали победителями конкурса среди ОСМД и ЖСК на софинансирование ремонтов. На соответствующую программу в бюджете города в этом году предусмотрено 30 млн грн.

Как рассказал специалист отдела по работе с ОСМД, ЖСК, ОСН департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Владислав Макарец, в этом году программа имеет нововведения.

"Раньше каждое объединение могло подавать проекты не более чем на 200 тыс. грн, теперь – чем больше дом, тем больше они могут получить, пропорционально своей площади. Если в предыдущие годы много заявок касались ремонтов электросетей, водоснабжения, водоотведения, то в этом году днепряне много внимания уделяют ремонтам подъездов, утеплению фасадов", – отметил он.

В 2021 году среди победителей – ОСМД и ЖСК, которые уже принимали участие в этой программе, но есть и новосозданные объединения, которым меньше трех лет. Средства распределены одинаково – по 15 млн.

"Минимальный процент, который должен профинансировать объединения, – 25% (остальные финансируются из городского бюджета). Чем больше процент готово профинансировать ОСМД или ЖСК, тем вероятнее победа в конкурсе. Это не касается новых объединений, ведь их всего в городе около 50, поэтому между ними нет конкурсной борьбы", – добавил представитель мэрии.

ОСМД "Филиппа Орлика, 21, 21-А" участвует в программе софинансирования уже в четвертый раз. Его председатель Елена Белякова рассказывает: "За четыре года нам удалось 55-летний дом привести в надлежащее состояние благодаря программе софинансирования. И на этот раз мы думали "А что же еще можно сделать?", ведь кровля отремонтирована, трубы водоснабжения и канализации также, прилегающая территория тоже. Поэтому мы решили отремонтировать трубы обратного теплоснабжения".

Напомним, программа софинансирования ОСМД и ЖСК начала действовать в 2016 году. За это время в Днепре было проведено более 2,5 тыс. ремонтов.