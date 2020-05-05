Чиновники департамента здравоохранения Днепр ОГА попались на разбазаривании бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Об этом стало известно в ходе журналистского расследования канала Дніпро TV. "Мародеры от медицины продолжают работать в областных кабинетах и не оставляют попытки наживаться на борьбе с коронавирусом", – подчеркнули в материале.

Так, сообщается, что на борьбу с коронавирусом областными властями было выделено более 107 млн грн. В результате расследования было выявлено крайне непрозрачное расходование этих средств. Например, 3000 литров дезинфектора для рук собирались приобрести за 1,95 млн грн, что стало бы огромной переплатой.

Чиновники Днепр ОГА попались на мародерстве на медицине Скрин видео

"Департамент здравоохранения Днепр ОГА, который возглавляет Валерий Сердюк, хотел отдать ФОПу из Харькова 1,95 млн грн за 3000 литров дезинфектора для рук. Несложный подсчет показывает, что областные чиновники от медицины собирались заплатить за 1 литр жидкости 650 грн. При этом журналисты установили, что на заводе-изготовителе подобный дезинфектор можно купить в три раза дешевле (!) — за 219 грн/литр", – сказано в материале.

Также, у того же ФОПа из Харькова департамент здравоохранения Днепр ОГА собирался приобрести 5 тыс.масок за 2 млн 219 тыс. грн. По словам журналистов, эта цена более чем вдвое (!) дороже, чем маски можно купить на Prozorro.

"Так, облздрав собирался приобрести их по 11 грн/штука, в то время как, например, Уманский ЦПМСП покупает аналогичные маски по 4,5 грн/шт", – сообщает издание.

Стало известно, что всего департамент здравоохранения Днепр ОГА проводил как минимум три сомнительных тендера на общую сумму около 7 млн грн и отменил торги только после того, как ими заинтересовались журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на домах, в которых проживают люди с подозрением на коронавирус COVID-19 и инфицированные, вывесили соответствующие обьявления. Таким образом обозначили около 150 зданий города.