В Днепре нардепов от 'Слуги народа' засняли в ресторане во время карантина. Фото

В Днепре нардепов от "Слуги народа" засняли в ресторане во время карантина / ДніпроTalk

В одном из ресторанов Днепра 22 июня заметили депутатов партия "Слуга народа" и местных мажоритарщиков – за одним столом сидели как минимум 8 человек, тем самым нарушая карантин.

Об этом сообщило "ДніпроTalk" в Facebook, опубликовав соответствующее фото. Среди гостей заведения представители фракции из Днепра: Максим Бужанский, Сергей Демченко, Александр Трухин, Кирилл Нестеренко и Владислав Бородин. А также представители областной власти – Святослав Олейник и Александр Бондаренко. Позже к ним присоединился народный депутат Денис Герман, пишет 49000.com.

"Велюр по-днепровски" или как Слуга Народа съезд областного представительства партии проводит в одном из самых дорогих ресторанов Днепра. За столом явно больше 4-х человек, дистанция – "соприкоснуться рукавами", но мандат защитит от штрафов. А тем временем украинцы берут кредиты на еду, а Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что из-за роста инфицированных коронавирусом в стране пройдет ревизия 10 тысяч заведений общественного питания. Алексей, мы знаем откуда стоит начать", –сказано в сообщении.

Напомним, согласно правилам карантина, установленными Кабинетом министров, за одним столом в заведении могут находится не более четырех человек. Таким образом, "слуги" нарушили правила карантина, за что полагается штраф. Согласно законодательству, они должны будут заплатить от 17 до 34 тысяч гривен.