В Днепре намерены финансово поддержать малоимущих, медиков и полицейских

Днепр 18:44, 16.04.2020

Уже на следующей неделе на рассмотрение горсовета будет вынесена инициатива городского головы Днепра о выплате материальной помощи отдельным категориям горожан. Если депутаты подержат идею Бориса Филатова, выплаты получат малоимущие, а также медики и полицейские. Об этом Филатов сообщил в своем еженедельном отчете о подготовке города к эпидемии коронавируса.

Борис Филатов
gorod.dp.ua

"На ближайшую сессию горсовета, в следующую среду, по инициативе городского головы выносится решение о предоставлении 10 000 семей многодетных и малоимущих выплаты материальной помощи. Также по программе "Муниципальная няня" будет проведена выплата для 260 семей медиков и полицейских. Следите за информацией на сайте городского совета", - порекомендовал Филатов.

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Днепр

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