В Днепре на День города устроили зрелищный концерт классической музыки под открытым небом

В Днепре во время празднования Дня города в субботу, 12 сентября, на капитально отремонтированной площади Шевченко состоялся концерт под открытым небом.

На одной сцене с солистами театров Тель-Авива, Стокгольма, Амстердама выступили также отечественные артисты. Музыкальные произведения звучали в исполнении международного симфонического оркестра Festival, духового оркестра Днепропетровской академии музыки им. Глинки и вокальной джаз-группы из столицы Mansound.

Вечерний концерт, среди зрителей которого был и мэр Днепра Борис Филатов, начали увертюрой к опере "Кармен".

Реконструированная площадь Шевченко является первой очередью обновления одноименного парка. Также, следуя мировым урбанистическим трендам, в Днепре пешеходными сделали улицу Яворницкого, а также улицу Короленко. Ко Дню города в последний устроили шестичасовой художественный марафон с живой музыкой и театральными перформансами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал