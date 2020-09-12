В Днепре на День города установили рекорд по выпеканию пиццы в украинском орнаменте

В Днепре во время праздничной ярмарки на День города установили национальный рекорд по выпеканию пиццы в украинском орнаменте. Шесть поваров и четыре их помощника около пяти часов выпекали 50-метровую пиццу.

"Идея по выпеканию пиццы-рекордсменки возникла еще в карантин, но мы решили сделать этот подарок Днепру именно на День города. После того, как рекорд будет зарегистрирован, мы будем угощать всех желающих днепрян нашей пиццей", – рассказала автор идеи Татьяна Крутенко.

Виктор Алехин, приглашенный шеф-повар из Киева рассказал, что пицца-рекордсменка имеет свое название – "Казак Мамай": "Она состоит из традиционных украинских ингредиентов. Итальянцы нам дали повод стремиться к лучшему, и мы за них ничем не хуже".

В Днепре установили рекорд по выпеканию пиццы

Днепряне с интересом наблюдали за процессом работы поваров и продолжали наслаждаться праздничной программой.

Так, горожанка Оксана положительно относиться к подобным мерам и считает, что установление рекорда во время празднования Дня города очень хорошим подарком.

В Днепре установили рекорд по выпеканию пиццы

Тимофей Хомяк пришел на праздничную ярмарку на выступление своего сына: "Я люблю свой город и поздравляю его с праздником. Так случилось, что мы еще артистическая семья. Моему сыну выпала честь выступить на этом празднике, а мы поддержим его выступление и город. После фиксации рекорда по удовольствием попробую пиццу со всей семьей ".

В Днепре установили рекорд по выпеканию пиццы

Ярослав Станишевский отметил, что программа празднования Дня города очень увлекательная и интересная: "Много разных развлечений, и нам с друзьями все очень нравится. И вообще, очень хорошая идея с пиццей".

Кроме этого, днепрян ждала битва лучших DJ, обустроенная зона для отдыха и общения с блогерами всей Украины.