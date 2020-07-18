В Днепре мужчина с пенсионерками жестоко избили девушку в маршрутке. Видео

В Днепре в одной из маршруток 18 июля произошел скандал: несколько пенсионерок и мужчина вступили в перепалку с женщиной и якобы ее побили.

Как сообщает Информатор, полицию на место не вызывали. На опубликованном видео, видно, что мужчина бьет женщину по лицу, а одна из пенсионерок хватает ее за волосы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца)

Глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий рассказал, что якобы пострадавшая оплатила два места в маршрутке – к ней должен был кто-то подсесть. Пенсионерки решили, что это непозволительная роскошь – занимать два места. Одна из них демонстративно села рядом. Позже произошла словесная перепалка – пенсионерки, с его слов, стали бросаться оскорблениями в сторону женщины, плевались, ругались матом.

Скриншот видео

Скриншот видео

Со временем в конфликт вмешался мужчина – он якобы трижды ударил девушку, после чего она ударилась о перила и стекло головой. Затем, со слов Тонконогого, пострадавшую вытолкали из автобуса, порвав ей футболку и выдрав волосы.

Вместе с тем, одна из пассажирок, которые ехали в салоне, рассказала изданию, то пострадавшая не оплатила проезд и первая начала оскорблять людей, сидящих в маршрутке.

Также очевидица утверждает, что девушка была сильно пьяна и в ходе конфликта ударила ногой по голове пожилую женщину. Со слов очевидицы, мужчина якобы сначала просил пассажирку вести себя прилично и не материться, но после не сдержался и ударил ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водителя маршрутного автобуса №507 (Железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины)обвинили в том, что тот, закрывая дверь транспортного средства, прищемил семилетней девочке руку и продолжил движение.