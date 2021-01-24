В Днепре Lexus сбил женщину в ее День рождения. Фото и видео 18+

В Днепре водитель автомобиля Lexus насмерть сбил женщину в ее День рождения, 24 января.

Как сообщает Информатор, трагедия произошла на улице Калиновой примерно в 13:00. По словам патрульных полицейских, Lexus ехал по Калиновой со стороны Донецкого шоссе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Как уточнило издание, женщина якобы перебегала улицу в неположенном для этого месте.

"Водитель автомобиля пытался избежать столкновения, но все же сбил женщину. На место направили скорую, но сделать что-либо медики уже не могли – она умерла до их приезда", – отметили журналисты.

Они добавили, что погибшей в этот день исполнилось 43 года.

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Погибшая якобы переходила дорогу в неположенном месте Информатор

ДТП произошло на улице Калиновой Информатор

ДТП произошло на улице Калиновой Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь против 24 января в Житомирской области в смертельном дорожно-транспортном происшествии погибли три человека. Трагедия произошла на автодороге Овруч – Словечно, возле села Песчаница Овручского района.